Instituído em 30 de janeiro, o Dia Mundial da Não Violência celebra o pacifista indiano Mahatma Gandhi, morto na mesma data em 1948. De acordo com o estudo A Criança e o Adolescente nos ODS, a respeito do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10, que prevê a redução da desigualdade, no ano de 2015, foram registrados 59 mil óbitos por agressões intencionais no Brasil; aproximadamente um em cada cinco desses homicídios (20%) foram cometidos contra jovens com menos de 19 anos de idade.

O relatório aponta que o Brasil é quase liderança em taxas de homicídio no continente, com 27,9%, ficando atrás apenas da Colômbia, com 62%. O risco de homicídios de crianças e adolescentes da mesma faixa etária é 3,3 vezes maior para negros no Brasil. Na região Norte, o número salta para 4,4 e no Nordeste, o risco de homicídios para os jovens negros é 5,2 vezes maior.

O número é menor na região Sul (1,4%), mas ainda assim é expressivo, uma vez que a região é até agora a única a ter influência de sua composição demográfica nas disparidades de óbitos por homicídios, ainda apresentando risco relativo de mortes por armas de fogo mais elevado para negros.

Ainda de acordo com o documento, os jovens negros também são os que mais morrem por homicídios resultantes de atuação policial, com risco 2,4 vezes maior o país. Na região Nordeste, o número salta para 3,5 e na região Sudeste, para 3.

O Dia Mundial da Não Violência nos faz refletir sobre a importância da educação de paz nas escolas, além de políticas públicas que promovam a redução das desigualdades.