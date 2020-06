Esta sexta-feira, 12 de junho, é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. A data, instituída pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), é um marco para conscientizar a sociedade, trabalhadores, empresas e governos a se mobilizarem contra esta prática de violação de direitos da criança e dos adolescentes.

Com a pandemia provocada pela Covid-19, a necessidade de proteção às crianças e aos adolescentes se tornou ainda mais importante. Para discutir o problema, a Rede Peteca, o Instituto Invepare e a Plan International Brasil promovem uma live nas redes sociais no próprio dia 12 com o tema “O impacto do Coronavírus no trabalho infantil”.

A escolha reforça a temática da campanha nacional: “Covid-19: agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil”. Participarei dessa conversa, ao lado da gerente de projetos da Plan International – BA, Sara Regina, com mediação da coordenadora do Instituto Invepar, Zilma Ferreira.

Iremos analisar a situação que atravessamos e quais as expectativas pós-pandemia. Entre os assuntos que serão abordados na transmissão, estão ainda a forma que as organizações, as empresas e os cidadãos em geral podem contribuir podem contribuir no combate ao trabalho infantil; as abordagens às situações flagrantes de exposição nesta condição; e as recomendações para a sociedade não incentivar, mesmo que involuntariamente, este problema, entre outros temas.

Junte-se a nós nessa data! Participe e envie perguntas!