O Criativos da Escola é um programa muito legal do Instituto Alana, que incentiva estudantes a desenvolverem projetos transformadores de suas comunidades, a partir de uma premiação e formações. No Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo, dia 8 de março, ele reuniu oito projetos que trazem reflexão sobre a temática dentro e fora da escola.

Um deles se chama Empoderamento da Mulher Negra e ocorreu em 2018, em Casa Nova, na Bahia, sendo realizado por alunas do Centro Educacional Antônio Honorato. De acordo com o Criativos da Escola, a iniciativa tem por objetivo colaborar com o fim do preconceito racial e de gênero na comunidade, principalmente no que diz respeito às mulheres afro-brasileiras.

Conheça outros sete projetos desenvolvidos por estudantes que o Criativos da Escola separou como referência na valorização das mulheres:

Causa Mãe: estudantes do Rio de Janeiro (RJ) promovem encontros para compartilhar experiências e criam grupo de apoio entre mães jovens.

Dice: por meio da literatura de cordel, estudantes de Cascavel (CE) se aproximam da comunidade para falar sobre a questão de gênero.

E se fosse com você?: estudantes de Sapiranga (RS) criaram um clube feminista para discutir violências sofridas pelas mulheres e como combatê-las.

Elas por Elas: alunas de Venâncio (RS) criam áudio-livro e falam sobre feminismo com crianças.

Lugar de mulher é onde ela quiser: estudantes do Rio de Janeiro (RJ) utilizam a arte para educar a comunidade escolar sobre os direitos das mulheres.

Na Luta contra o Machismo: alunas de São Paulo (SP) debatem igualdade de gênero e questionam sobre o machismo em escolas.

Teatro contra violência às mulheres: estudantes de Estrela de Alagoas (AL) constroem peça a partir do contexto em que vivem e discutem violência contra as mulheres.