No Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, é lançado o livro “Os Sonhos de Ághata”, escrito por Luciana Leite e ilustrado por Mara Oliveira. A obra conta a história de uma menina muito curiosa que sonhava em ser cientista, mas que ainda não sabia a qual área da ciência ela queria se dedicar.

Tudo começa com um mergulho nos sonhos dela, passeando por diferentes áreas do conhecimento e explorando diferentes profissões. De acordo com texto publicado pela autora, temas e termos abordados servem como ponto de partida para discussões contemporâneas sobre o mundo em que vivemos, incluindo ancestralidade, biodiversidade e mudanças climáticas.

“Enquanto sonha, Ágatha ensina a meninas e meninos que todos podem ser cientistas e, além disso, nos ensina que enquanto cientistas, todos podemos ajudar a construir um mundo melhor”, escreveu Luciana.

O livro é vendido na loja online do @bemteouviapp