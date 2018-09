O Desafio Criativos da Escola 2018, organizado pelo programa Criativos da Escola, do Instituto Alana, está com inscrições abertas, até o dia 1 de outubro. O desafio selecionará 11 iniciativas transformadoras de crianças e jovens. Protagonismo, empatia, trabalho e equipe e criatividade são alguns dos critérios.

Em sua quarta edição, o prêmio visa incentivar a mudança da realidade na qual os estudantes estão inseridos dentro e fora da sala de aula. Os projetos podem ser inscritos pelos professores e estudantes do Ensino Fundamental ou Médio, pelo site do Criativos da Escola, neste link.

Três estudantes e um educador premiados de cada grupo participarão de atividades em Fortaleza (CE), na primeira semana de dezembro. No encontro, os vencedores trocarão experiências, fortalecerão seus projetos e receberão prêmios em dinheiro.

Gabriel Salgado, um dos coordenadores do Criativos da Escola, disse que as campanhas vão de limpeza do rio da cidade até criação de planos de aula com letras de rap. “Os estudantes mostram que algo pode ser feito para transformar o ambiente em que vivem. No ano passado, recebemos 1492 projetos de todas as regiões brasileiras, na cidade ou no campo, no centro ou em periferias”, disse.

Histórico

A primeira edição do Desafio ocorreu em 2015 e recebeu quase três mil projetos de todas as regiões brasileiras, em temáticas como saúde, meio ambiente, educação, inclusão, tecnologia, políticas públicas, entre outros. Para participar, é disponibilizado um Material de Apoio, além de textos, vídeos e reflexões que contribuem para a prática. O projeto conta com apoio do programa Parceria Votorantim pela Educação, do Instituto Votorantim.