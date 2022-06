BRUNA RIBEIRO é jornalista e especialista em Direito Internacional, com extensão em Direito Internacional Público, na Academia de Direito Internacional de Haia, na Holanda. É gestora do projeto Criança Livre de Trabalho Infantil e autora do livro Meninos Malabares – Retratos do Trabalho Infantil no Brasil. Em 2021, recebeu o título Jornalista Amigo da Criança, pela ANDI – Comunicação e Direitos. Trabalhou em Veja São Paulo, no Estadão e no Jornal da Tarde.