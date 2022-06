O projeto História Presente, do Instituto Lima Barreto, revela que a história é uma ciência presente no cotidiano de todos os indivíduos e reforça a ideia de que o passado lança luz em questões do tempo presente e vice-versa.

Com isso, oferece oficinas de história em escolas públicas estaduais e municipais no Estado do Rio de Janeiro, no horário do contraturno, para alunos do 9° ano do Ensino Fundamental 2 e para o Ensino Médio, prioritariamente do 1° ano.

A palavra “presente” também remete à típica resposta dos estudantes nas chamadas de frequência na escola. É justamente a presença que a iniciativa busca, no combate à exclusão escolar.

Incentivar o interesse dos estudantes pela história, o raciocínio crítico a partir de pesquisa e debates e o ingresso em instituições de ensino de excelência são alguns dos objetivos da iniciativa.

Além disso, visa auxiliar na criação de uma cultura de planejamento de projeto de vida entre os estudantes, contribuindo para que reconheçam e desenvolvam suas habilidades, apoiando o combate aos efeitos da pandemia a partir do valor transversal do ensino de história.

