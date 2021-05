Diversos projetos sociais e educativos em esportes desempenham um importante papel para o desenvolvimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Mas quando falamos de esportes de alto rendimento, principalmente no futebol, nem sempre a prática promove a proteção dos jovens atletas. Pensando nisso, a campanha Atletas Adolescentes, realizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), promove uma reflexão a respeito do trabalho infantil nos esportes nas redes sociais.

A campanha visa conscientizar atletas adolescentes, suas famílias, clubes, federações, comunidade esportiva e toda a sociedade sobre os direitos dos aspirantes a futuros atletas profissionais, demonstrando que adolescentes têm direitos fundamentais e que seu cumprimento não é um empecilho para o desenvolvimento, e sim o caminho para uma formação contínua, saudável e produtiva para todos e todas, especialmente atletas e clubes. O objetivo é evitar que os adolescentes e suas famílias sejam iludidos com ofertas abusivas e danosas aos atletas.

Para a procuradora do Trabalho no Distrito Federal e Coordenadora Nacional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), Ana Maria Villa Real, o esporte pode ser maravilhoso para as crianças e os adolescentes, quando eles tiverem os direitos respeitados. “É um absurdo os clubes de futebol manterem os treinos das categorias de base durante o auge da pandemia, enquanto morre tanta gente”, disse a procuradora.

Ainda segundo Ana, uma forma de proteger os atletas adolescentes é por meio da Lei do Aprendiz, valorizando a educação. “Muitos pais projetam nos filhos o sonho de ser um Neymar, quando somente 1% desses atletas vai ser um jogador de fato profissional ou renomado. Os adolescentes se doam muito e prejudicam a educação, para no futuro não estarem atrelados ao futebol e sem qualificação profissional para outras carreiras”, disse.

De acordo com Luísa Carvalho Rodrigues, procuradora do Ministério Público do Trabalho do Paraná (MPT-PR) e coordenadora do Grupo de Trabalho Atletas Adolescentes da Coordinfância, a pauta dos atletas adolescentes no futebol movimenta muito dinheiro e promove a glamourização do esporte como saída para a miséria.

Por isso, a partir das mensagens veiculadas pela campanha Atletas Adolescentes, a intenção é promover mudanças de cultura e estruturais em prol de melhorias e transformações reais para esses atletas. Além disso, despertar novas visões entre os atores envolvidos em busca de novos comportamentos.