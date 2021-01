Na quarta (27), a Fundação Abrinq lançou a campanha Prefeito Presente, com o slogan Estado Ausente, Prefeito Presente! A ideia é estimular a presença de prefeitos na garantia de direitos de crianças e adolescentes, com acesso à educação, saúde e proteção. A campanha faz uma provocação sobre a ausência do Estado nas principais questões que envolvem infância e juventude.

A iniciativa também tem como objetivo convidar os prefeitos a participarem da nova edição do Programa Prefeito Amigo da Criança. O projeto mobiliza gestores municipais a assumirem o compromisso com a infância e adolescência durante seus mandatos. Quem adere ao programa recebe suporte técnico em diversos temas relacionados à gestão pública e políticas sociais voltadas a crianças e adolescentes. A adesão é gratuita neste site, voluntária e não imputa aos prefeitos qualquer compromisso jurídico.

De acordo com a Fundação Abrinq, desde 1996, 78% dos municípios brasileiros já passaram pelo programa e todos os gestores que se dedicaram, acumularam melhorias significativas em suas gestões. “Queremos mostrar para a sociedade a importância de se fazer presente na vida das crianças e dos adolescentes. Em paralelo buscamos mobilizar os prefeitos de todos os municípios para priorizarem este público. Defender os direitos das crianças e dos adolescentes é uma ação que precisa ser realizada em conjunto e a campanha ressalta isso”, disse Victor Graça, executivo da Fundação Abrinq.