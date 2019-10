Durante o mês de outubro, quando é celebrado o Dia dos Professores (15), a campanha #MeuAlunoMeEnsinou tem como mote “quando eu ensino, eu aprendo duas vezes mais”, visando reconhecer, valorizar a disseminar histórias de ensino e aprendizagem que os educadores brasileiros vivenciaram com os estudantes.

A iniciativa é do programa Criativos da Escola, do Instituto Alana. Segundo os idealizadores, a campanha busca mostrar a importância da troca entre educadores, crianças e jovens dentro de diversos espaços educativos e contextos socioculturais. A ideia é que os professores postem relatos contando o que já aprenderam nas redes sociais, marcando o Criativos da Escola, com a #MeuAlunomeEnsinou.

Para Gabriel Maia Salgado, coordenador do Instituto Alana, pouco se fala sobre o que os educadores aprendem todos os dias em sala de aula. “Esperamos promover reflexões sobre a relação de educadores com seus estudantes, reforçando a ideia de que quem ensina também aprende. As iniciativas dos alunos podem impactar na qualidade da educação e na formação de professores.”