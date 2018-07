Pela primeira vez, alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP) representam o Brasil no Hult Prize, maior premiação internacional de empreendedorismo social. A ideia da competição é incentivar jovens a pensarem nas soluções de problemas globais. O tema deste ano é “Refugiados – Redespertando o potencial humano – Construindo start-ups de negócios sustentáveis, escaláveis que restauram os direitos e a dignidade de 10 milhões de refugiados até 2022”.

Todos os anos, o presidente Bill Clinton seleciona um problema social para ser o desafio. Estudantes do mundo inteiro se dividem em times de 3 a 4 pessoas e desenvolvem soluções empreendedoras para erradicar o problema, como acesso à educação, água potável e moradia. No Brasil, participaram apenas duas universidades: O Mackenzie e Faculdades Integradas Rio Branco, ao lado das maiores instituições de ensino do mundo, a exemplo de Standfor, Harvad e Columbia.

Para Bárbara Schadt, estudante de Administração e membro da Diretoria Executiva do evento, a participação dos jovens é importante, porque é uma oportunidade de se envolver tanto nas soluções das questões da comunidade mais próxima, quanto nos problemas globais, ampliando a visão de mundo.

Sobre a iniciativa

A competição é oferecida pela Hult Prize Foudation, em parceria com a Clinton Global Iniciative. A Hult Prize Foundation invente em jovens empreendedores sociais emergentes, de universidades do mundo inteiro.

Difundido mundialmente como o “Prêmio Nobel para Estudantes”, é promovido pela Hult International Business School e é subsidiado pelo empreendedor sueco Bertil Hult e sua família. Os ganhadores recebem o valor de 1 milhão de dólares em capital inicial, mentoria e conselho de uma comunidade internacional de negócios.

As seleções ocorrem dentro das próprias universidades, formando os grupos. Depois os alunos passam por etapas regionais, até chegar à final e implementação. O último evento ocorre no dia 19 de novembro.