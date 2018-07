Uma vez comentaram comigo que muitas das atrações culturais dos CEUs acabam com salas vazias. Outro dia, a educadora de um museu bem conhecido de São Paulo, que fica dentro de um parque, disse que muitos jovens da periferia se reúnem no entorno do museu, mas não entram, não ocupam…

Esses comentários são comuns no meio da cultura e a resposta é sempre parecida: muitos adolescentes e jovens da periferia ainda não se apropriaram dos equipamentos de cultura do centro, mesmo que gratuitos. Falta o sentimento de pertencimento, falta a familiaridade com a coisa, falta o hábito.

Entre tantas outras questões, nos bairros mais pobres, há pouca oferta cultural e às vezes a longa viagem ao centro acaba privando essas pessoas do acesso à cultura. Quando o jovem tem a chance, muitas vezes ocorre um estranhamento. Pode até ter um show bacana no CEU perto de casa, mas se eu não adquiri aquele gosto, se não fui apresentado e educado àquilo – não vou consumir.

Visando mudar este cenário, está o projeto Descobrindo o Teatro, do Teatro Alfa. Escolas públicas e ONGs podem se inscrever e participar de uma vivência de três dias. O programa começa com uma peça de teatro que explica o surgimento da arte, passando pela Grécia Antiga, o teatro japonês, trovadorismo da era medieval, até chegar ao teatro contemporâneo.

Depois disso, profissionais do teatro dão dicas sobre luz, som, cenário e figurino. A vivência culmina na produção de uma cena, apresentada no último dia do programa. O projeto já existe há 14 anos e já recebeu cerca de 5 mil jovens. Neste ano, o programa deve atender 400 jovens de 12 a 18 anos.

Eloisa Elena, coordenadora do projeto, explica que a experiência também visa mostrar aos adolescentes que existem muitas profissões no universo das artes cênicas além do ator, como técnico de som, operador de luz, figurinista e cenógrafo.

As inscrições valem para instituições que já desenvolvam atividades ligadas ao teatro, dança ou outra linguagem artística. Se tiver interesse em participar, escreva para descobrindo@teatroalfa.com.br.