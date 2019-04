Há alguns anos, uma conversa com o educativo do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) me despertou para a importância da formação de novos públicos na arte. O retrato descrito pelo MAM era: aos finais de semana, muitos adolescentes das periferias iam até o Parque Ibirapuera, onde o museu está localizado. Ficavam sentados, conversando e se divertindo na marquise, em um movimento que ficou conhecido como rolezinho. Muitas vezes, ficavam encostados nas paredes do museu, mas não entravam.

A cena me intrigou. A entrada era gratuita, a programação era interessante e ainda havia oficinas. Por que eles não entravam? Não sei exatamente como se resolveu a história, mas sei que o museu decidiu ir para fora e se comunicar com aqueles jovens. Educar um novo público.

Talvez aquela juventude não se sentia representada no museu. Talvez aquela juventude não se sentia parte, não se sentia convidada a entrar, simplesmente porque existem algumas estruturas sociais, culturais e econômicas que nos impõem padrões muitas vezes invisibilizados. Essa não é uma exclusividade do MAM, obviamente. Tomei apenas como exemplo. Vale lembrar inclusive que o educativo do MAM é considerado um dos melhores da cidade.

Sabemos que a cultura pulsa na quebrada, mas é preciso ocupar os espaços. Um bom exemplo disso foi quando ocorreu um campeonato de slam em agosto do ano passado, na Casa das Rosas. Contei aqui no blog, neste post. Foi lindo. Poesia, protesto, falas contra o racismo, a violência e o machismo, em um casarão histórico da Avenida Paulista.

A arte é uma coisa louca, porque não existe vida sem ela. O corpo é um instrumento por si só. Cria movimentos, cenas, imagens e sons. A arte toca no sensível. Tem coisa que só ela diz. É vital, mas tão desvalorizada. Parece que tem de se provar o tempo todo. Provar para ter investimento, para ser política pública, para resistir e para existir.

Solfejo

Eis que nessa semana fui ver a exposição Solfejo, individual do artista Felippe Moraes, no Centro Cultural Fiesp. O tema é o som, mas é um som diferente. Diferente do que estamos acostumados.

Logo de cara, na entrada da exposição, o visitante se depara com uma frase em neon: “Atenção para o refrão.” Na cabeça da gente já vem o resto da canção Divino Maravilhoso, de autoria de Caetano Veloso e consagrada na voz de Gal Costa: “É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte.” A música ali já acontece, mas acontece na nossa mente, sem caixa de som.

Acho que essa é a maior beleza da arte. Retratar algo que é nosso, humano, físico, mental ou espiritual, de uma forma única. Se solfejo é o exercício para aprender a ler notas, elas chegam de formas totalmente inusitadas.

Em Composição Aleatória, por exemplo, oito redes são espalhadas pelo espaço. Os visitantes são convidados a se deitar. Quando movimentadas, elas tocam sinos, formando uma canção com a participação de todos.

Tem ainda uma série de fotos denominada Desenhos Sonoros, quando grãos de areia formam composições variadas em uma placa estimulados pela frequência das ondas sonoras a que são submetidas.

São 30 obras ao todo. A minha interpretação desse trabalho todo, que muito me emocionou, é de que a arte pode e deve ser acessível. É um trabalho para várias camadas de entendimento, para várias idades… ao mesmo tempo que muito sofisticado e intelectual – científico e existencial ao mesmo tempo.

Se alguém que não ouve se deitar nas redes, vai sentir a vibração dos sinos. Ou pode também ver o som fotografado em forma de grãos de areia. A arte acontece mesmo no sentir e é importante democratizar isso a todos os públicos.

É uma exposição para família, para ir junto, passear pela Paulista no domingo e encerrar com um cafezinho – quem sabe? Olha só, a arte contemporânea, que as vezes pode parecer tão distante, pode ser democrática. Vamos ocupar! Afinal de contas, há tantas formas de ouvir e de sentir…

Participe: No sábado (6), às 11h, vai ter uma oficina de instrumentos musicais para crianças. Com Giovanna Puerto Carlin, na sala do educativo.