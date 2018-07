TOC e Síndrome de Tourette: O que são e como identificar na infância?

Na sala de espera de um médico atrasado, pacientes com TOC (transtorno obsessivo-compulsivo) precisam lidar com as manias de cada um. É a partir dessa situação que se desenrola a trama espanhola Toc Toc, disponível no Netflix. Entre os pacientes, uma tem compulsão por limpeza e lava as mãos após tocar qualquer coisa ou pessoa.

Por Bruna Ribeiro