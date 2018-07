[galeria id=1122]

Elas são divertidas, simpáticas e ainda revelam a riqueza do artesanato russo. As matrioshkas ou mamushkas, como também são chamadas, são bonecas de madeira pintadas à mão, que surgiram no fim do século 19. Agora, elas inspiram os mais diferentes objetos. Na forma mais tradicional, com faces redondas e com trajes comuns às camponesas da época, surgem em estampas de camiseta, vestidos ebolsas. Também aparecem em artigos de decoração, em kits para manicure, com lixa, cortador e pinça; e até em doces. Origem. Matrioshka era um dos nomes mais comuns entre as russas quando a boneca surgiu. Vem do latim, “mater”, que quer dizer mãe. E isso não é por acaso. A boneca foi projetada com uma divisão no meio. Ao abri-la, encontra-se outra boneca, igual mas menor, e dentro desta, outra, e assim a brincadeira se repete até se chegar a um protótipo minúsculo. “Minha avó tinha as bonecas russas em casa”, lembra com carinho a advogada Paula Richter, de 35 anos. “Por isso, quando engravidei da Valentina, resolvi usá-la como motivo de decoração do quarto.” Na estante do bebê há pelo menos 60 matrioshkas, dos mais diferentes tipos, estilos e tamanhos.Ela ainda aparece em almofadas e adesivos de parede.