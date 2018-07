As ofertas de máquinas residenciais de café expresso aumentaram no mercado e o consumidor fica cada vez mais em dúvida sobre o modelo mais adequado às suas necessidades. A pedido do Estado , quatro das marcas mais comuns de se encontrar em lojas de acessórios para casa ou mesmo em supermercados foram testadas por baristas conhecidos. A seguir, eles analisam os modelos e dão notas ao café e ao leite vaporizado.



1. Richard Kumagai,29 anos, barista do Suplicy Cafés,estava curioso com a Handpresso, que funciona à base de pressão feita por uma bomba parecida com a de uma bicicleta. Coloca-se o sachê e a água quente no êmbolo .

“É pequena, leve e atende à proposta de mobilidade. Boa para lugares sem eletricidade. Tira um bom café de coador com espuminha. ”

ONDE:DOURAL, RUA 25 DE MARÇO, 595, CENTRO;

TEL.:3328-6228. PREÇO:De R$ 319 POR R$ 199

2. Marcelo Babinski, 33 anos, barista do Otávio café, tirou o café na Nespresso Citiz & Milk, modelo elétrico e automático, que funciona com o uso de cafés em cápsulas. A Nesspresso tem 16 blends diferentes. “É de fácil manuseio. Basta apertar um botão, o que significa que ela não permite que o consumidor faça experimentações. As cápsulas também restringem a escolha do café e impede que se faça um blend (mistura de grãos diferentes). ”

ONDE:BOUTIQUE BAR, RUA PADRE JOÃO MANUEL, 1164; TEL.: 3061-6505.PREÇO:R$980

3. Isabela Raposeiras, barista e dona do Coffee Lab, virou fã da Jura Ena 3, máquina elétrica e automática, que funciona com qualquer tipo de café. “O expresso não é um método para ser caseiro. Tem muitas variáveis, mas a máquina resolve. É um barista eletrônico. Tudo que você tem de fazer aparece num visor.E a vantagem é permitir o uso de qualquer grão. Um quilo de café rende 150 xícaras pequenas. ”

ONDE: WWW.SUBMARINO.COM.BRPREÇO:R$ 3.199



4. Eliana Relvas, cafeóloga e consultora do Pão de Açúcar, testou a Dolce Gusto, da Arno, elétrica e automática. O produto vem com um kit de duas xícaras, uma delas de vidro e longa, para cappuccino. “A cafeteira é pequena, de fácil manuseio, design arrojado e um padrão constante de café. Faz chocolate e um excelente cappuccino que também vem em cápsula. Ela é higiênica, o que me agrada muito. Outros tipos de máquina, que fazem o leite pressurizado, têm um caninho ao lado para essa função difícil de limpar. ”

ONDE:HOME & COOK, SHOPPING IBIRAPUERA, AVENIDA IBIRAPUERA, 3103, LOJA 051, PISO CAMPO BELO; TEL.: 5561-9568 (E NAS PRINCIPAIS REDES DE VAREJO).

PREÇO:R$ 499

Preços atualizados em 13/08/2011