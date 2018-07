[galeria id=3682]

Longe do fogão e do micro-ondas, fazer pipoca virou brincadeira de criança. É, por exemplo, uma das atividades prediletas de Luigi Perrone, paulistano de 4 anos. “Quando meus pais ou os amiguinhos dele aparecem em casa para visitar, Luigi oferece pipoca”, diz a mãe do menino, a publicitária Cristina Perrone, de 29 anos. “Ele vai à cozinha, coloca o milho na máquina e liga o botão. Minutos depois, meu filho entra na sala com uma vasilha cheia nas mãos. Todos ficam impressionados.”

Como na máquina elétrica, o milho estoura dentro de um recipiente de vidro ou plástico resistente transparente, de acordo com o modelo. Luigi vê todo o processo e se encanta. Ele não é o único. “Sempre que chega o período de férias, as vendas da pipoqueira mais do que dobram”, diz Celso Mendes, gerente de produtos das 35 unidades nacionais da Spicy, loja de utensílios para cozinha. Entre elas, uma da Cuisinart (R$ 398), que faz até10 xícaras de pipoca.

Com design divertido – o formato do Mickey – a pipoqueira da Disney (R$ 350) faz ainda mais sucesso com a criançada. Já os pais preferem o modelo retrô da Mini Nostalgia (R$188)com capacidade para até 100 gramas de milho.

“Fazer na pipoqueira elétrica dá menos trabalho do que preparar na panela. Também é mais saudável do que pipoca de micro-ondas”, diz Daniela Chamecki, chef do Restaurante Santa Gula, e mãe de Guilherme, de 8 anos, e de Gustavo, de 5. Na pipoqueira elétrica não vai óleo. O milho estoura com o ar quente.

Daniele tem a Pop Fun (R$ 104,90), da Mondial Line– modelo bem similar ao Easy Pop (R$ 79,90), da Cadence. Eles vem com um medidor de milho. Depois de colocar a quantidade indicada do ingrediente na pipoqueira é só fechar a tampa e ligar.

Temperos extras. O medidor, que fica em cima da tampa, também pode ser usado para colocar a manteiga, que derrete durante o processo. Depois é só derramá-la sobre a pipoca pronta. “Meus filhos também adoram quando coloco queijo ralado.” Daniele ainda tem uma receita de azeite com ervas (leia receita abaixo). “Só não deixo as crianças mexerem no aparelho sem que um adulto esteja presente. Elas podem abir a tampa durante o processo, e se queimarem.” Os fabricantes também avisam que as tampas não travam. Ficam apenas encaixadas.

Molho de azeite e ervas para pipoca

por Daniele Chamecki

Ingredientes: 50 ml de azeite, um punhado de sal grosso ou flor de sal, 6 folhas de manjericão, 6 folhas de alecrim, 6 folhas de tomilho e 6 folhas de orégano.

Modo de Fazer: o azeite deve ser tirado do vidro para a vasilha, onde serão misturadas as ervas. Misture todos os ingredientes e amace um pouco as ervas. Depois derrame sobre a pipoca pronta. Os ingredientes foram calculados para 70 gr. de milho.

ONDE ENCONTRAR:

CADENCE : SAC (54)3290-2200

MONDIAL: 0800 55 03 93 ou sac@mondialline.com.br

OREN: Rua Augusta, 2.409; tel.: (11) 3062-8669

SUXXAR: Av. Nova Faria Lima, 4.531, tel.: (11) 3044-4799