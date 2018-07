A C&A lançou na quarta-feira uma nova estratégia de relacionamento com seus clientes. Na página do Facebook da marca foi colocada uma prévia de 20 modelos da nova coleção para o Dia das Mães para que as consumidoras escolham os looks que mais gostam.

Todas elas estarão expostas amanhã, 21, na loja conceito da C&A do shopping Iguatemi e em cabides especiais com um visor indicando quantos “curtir” cada roupa possui. Tratam-se de cabides digitais, que vão mostrar em tempo real a votação.