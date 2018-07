[galeria id=3625]

Com o começo das férias, uma das preocupações é a bagagem. Reduzir o volume da mala vira desafio para quem tem família grande ou não consegue se desprender de alguns itens que fazem parte do conforto do dia a dia. A boa notícia é que no mercado há cada vez mais produtos compactos, pensados justamente para aumentar sua portabilidade.

“Nas pesquisas de opinião, nossos consumidores sempre pedem aparelhos mais práticos que possam ser levados facilmente na nécessaire”, diz Luciana Martins, diretora de marketing da área de consumo da Philips. Baseada nisso, a marca lançou um barbeador elétrico slim. Além de ser mais fino e menor– com quase um terço a menos de tamanho do modelo anterior–, o multigroom foi elaborado com vários acessórios como aparador de pelos para nariz, orelhas e sobrancelhas. O aparelho ainda desenha costeletas. Custa a partir de R$ 499.

“Desenvolver produtos menores é tendência. Não é uma questão apenas de portabilidade. Hoje as pessoas moram em apartamentos pequenos, sem espaço para guardar as coisas”, explica Luciana. Quase todas as marcas, por exemplo, encolheram as pranchas de cabelo, caso da Taiff, Yashica e Mondial. A da Mallory

(R$ 44,90) tem 12 centímetros a menos que uma convencional. Versátil, alisa, modela e até faz cachos. A mesma marca ainda elaborou um secador para viagem, o Travel 1300, com a metade do tamanho de um convencional. Custa R$ 29,90.

Beleza. A tendência também atinge as empresas de cosméticos, que já vendem seus cremes em embalagens de 30 ml. “Em geral, sai mais caro do que comprar o maior, mas vale a pena pela praticidade. A francesa L’Occitane tem xampus bem pequenos”, diz Eliane Munhoz, diretora de marketing de uma empresa de comunicação, que faz ao menos uma viagem internacional por mês. “Tenho uma nécessaire pronta com todos os meus cremes preferidos em versão mini. Achei até meu perfume predileto, o da Jennifer Aniston, pequeno e em roll on.”

Quando a marca preferida não foi desenvolvida no tamanho ideal da nécessaire, a saída é comprar fracos pequenos feitos especialmente para transportar creme, xampu e até remédios. Há potes da QVS – empresa do mesmo grupo da Océane, que tem mini lixas para unhas – de 50 ml e 30 ml com etiquetas de identificação para o consumidor escolher e colar. Custam R$ 13.

No setor de maquiagem, a Benefit lançou um kit para as sobrancelhas. Vem com pinça, escova, sombra, delineador, cera e pincel para esfumar (R$ 175). E o melhor: é tão pequeno que cabe no bolso.

ONDE COMPRAR:

PHILIPS;

MALLORY: SAC 0800-704-0848 OU

BENEFIT: SAC (21) 3543-5949

PROMEX (QVS, OCÉANE, UBU): SAC (11) 2171-0142

BEBE STORE: TEL.: (11) 4314 2900