Além dos shoppings, as lojas também estão apostando em promoções especiais para incentivar as vendas do Dia das Mães. A marca carioca Cantão, por exemplo, fez um conjunto de matrioshkas para a data. Ganha o mimo quem compra acima de R$ 350.

No Espaço Fashion, foram instaladas cabines para que o cliente faça uma foto divertida, que será transformada num cartão. A imagem impressa ainda tem um espaço para registrar uma mensagem personalizada. Quem resolver fazer a foto junto com a própria mãe ainda participa de uma segunda promoção. A imagem será postada no Facebook. A foto mais curtida ganha um vale de compras na loja no valor de R$ 2 mil.

Já a marca de roupas Lilla Ka promove um evento gastronômico. Trata-se de um workshop ministrado pela banqueteira Tatá Cury. Ela vai ensinar a fazer pratos frios, como macarons com tartare de salmão defumado e sour cream e um merengue com geleia de pétalas de rosas para sobremesas. Os participantes ainda vão ganhar um livro autografado. O curso será sábado, dia 5, às 16 horas. Para participar é preciso ligar no (11) 3060-8239.