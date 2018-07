Há alguns acessórios que facilitam muito a vida do turista. Foi o que descobriu Fabio Garcia, de 34 anos, administrador de uma multinacional que durante sete anos chegou a fazer quase duas viagens internacionais por semana.

Com tantas idas e vindas aéreas, Garcia virou especialista em acessórios pensados para quem está em trânsito. Abriu até um blog com dicas sobre o assunto (www.bolsasdevalor.net).“Ter a bagagem organizada é uma forma de aumentar a vida útil de seus pertences, além de conseguir mais conforto e segurança”, explica Garcia.

“Pode parecer bobagem, por exemplo, ter um porta-gravatas para colocar na mala, mas não é. O acessório garante maior aproveitamento do espaço interno da valise e sua gravata chega ao destino intacta.”

Com o mesmo objetivo – de proteger e organizar –, o porta-relógios entra na lista de aquisições importantes de um viajante. “Os homens costumam carregar mais do que um relógio. Eu tenho um social, para as reuniões de negócio, e outro mais esportivo, para situações menos formais.”

Garcia tem em seu armário 150 malas, de tamanhos, formatos e estilos diferentes. A campeã em funcionalidade para ele é uma mochila que comprou na Colômbia, da Hasso. “Ela tem um estilo mais arrumado, um compartimento escondido para dinheiro e muitas divisões para passaporte e outros documentos que sempre têm de estar à mão nos aeroportos”, explica.

Conforto. Quando a viagem é longa, o conforto durante o percurso vira um quesito importante. Acessórios como apoio de pescoço e máscara para dormir ganham destaque.

Há vários modelos no mercado. Alguns são discretos e fáceis de carregar. É o caso do minirrolo para pescoço da FOM, que sai por R$ 55.

Para quem gosta de um peça mais divertida, a dica é o wrap-a-nap, espécie de pelúcia dois em um que funciona como máscara para olhos e apoio de pescoço (U$ 14,99).



Mas o que não pode faltar mesmo na bagagem é uma balança digital portátil. Ideal para quem não quer pagar mico no aeroporto por excesso de bagagem.

