A oito dias da Páscoa, o que se vê nas vitrines das principais chocolaterias artesanais da cidade é uma acirrada disputa de criatividade. Quebra-cabeças comestível, pizza de chocolate, cupcakes com orelhas e até uma cenoura pilotada por um coelho estão na lista de deliciosas novidades elaboradas especialmente para esta época do ano.

“É preciso inventar muito para oferecer coisas diferentes e fisgar o consumidor”, diz Liana Rangel, de 41 anos, sócia do Atelier Fabiola & Liana, há nove anos no mercado. “Hoje há muitos cursos virtuais. Também ficou fácil encontrar matérias-primas importadas. Então, o caminho foi investir na diferenciação e exclusividade do produto.”

Entre os 12 produtos especiais que fez para a Páscoa, está o pão de mel em formato de bolo, com cobertura colorida e enfeitada com motivos típicos, como cenouras e coelhos. “Achei que seria uma bela surpresa para colocar na mesa do domingo.”

Liana ainda procura personalizar de acordo com o gosto do cliente. “Ela faz o chocolate mais cremoso ou mais durinho. É só pedir”, afirma a fotógrafa Kátia Herrera, de 38 anos. “Além disso, o produto vem com uma apresentação impecável.”

Bom humor.A paulistana Paula de Lima Azevedo, de 50 anos, que passou metade da vida desenvolvendo chocolates, fez com que sua marca, a Sweet Brazil Chocolates, ficasse conhecida pelo bom humor da linha de produtos. “Eu só fico satisfeita quando invento alguma coisa que me faça dar boas risadas”, explica Paula. Para a Páscoa, ela produziu três bonecos que, juntos, formam o título da música de maior sucesso do sertanejo Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego.

Paula foi uma das pioneiras em colocar chocolates eróticos no mercado. “Tenho de estar sempre pensando no próximo produto porque, quando uma peça vai para a vitrine, rapidamente surgem outras iguaizinhas por aí”, diz ela, que jura não se importar com as cópias.

Por mais original que pareça o doce encontrado, o ideal é não comprar por impulso. A Peppermint Place, por exemplo, fez um quebra-cabeças de chocolate ao leite. Muito lúdica, a peça tem 150 gramas e custa R$ 28. A Pâtisserie Mara Mello apostou no mesmo tipo de produto, mas colocou mais chocolate, 250g. Sai por R$ 35. Não é só uma questão de tamanho ou preço. Há uma variedade tão grande nas vitrines que, com paciência, é possível encontrar o presente ideal.

O ateliê Dona Abelha e Senhor Formiga espetou pedaços de bolo em palitos, cobriu com chocolate e deu a cada um formato de coelho. Batizados de cake pops, são vendidos em uma bandeja com cinco unidades (R$ 39). Já a rede Amor aos Pedaços fez uma colombina que vem acompanhada de uma bisnaga de bicho de pé sabor de morango para servir junto.

“Não tem coisa melhor do que presentear com doces”, diz a fotógrafa Kátia. “Mas tem de surpreender no formato e no sabor.” Cada doceira tem seu segredo, o que altera o gosto e a textura do chocolate. Basta descobrir qual é o seu preferido.

