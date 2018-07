A Expocachaça será no Mercado Municipal de SP, no centro, pela primeira vez. Neste ano, serão apresentadas nove pingas mineiras certificadas, como as garrafas da foto acima: Taruana (R$ 18); Prosa e Viola (R$ 27); e Segredo do Araxá (R$ 28).

ONDE: Mercado Municipal de São Paulo: Rua da Cantareira, 306, Centro; TEL.: (11) 3313-3365; de 6 A 11 de setembro.