Foi prolongado para dia 5 o prazo para enviar uma foto e participar do concurso do Estado, que vai eleger a decoração de Natal mais bacana da cidade. Serão três categorias: shoppings centers, comércio de rua, e projetos residenciais.

Ainda estamos selecionando as fotos da terceira categoria, das fotos de projetos residenciais. Quem quiser participar deve enviar o retrato da fachada de sua casa ou de seu prédio, já decorado para o Natal, até o dia 1º. Mande para estadao@gmail.com. Mas não esqueça é a fachada da casa.

No e-mail, além da foto anexada, escreva o nome do bairro e o nome do dono do imóvel. Abaixo selecionamos fotos antigas registradas pela equipe do jornal como o objetivo de dar uma ideia de como elas devem ser tiradas.

Depois de as fotos serem escolhidas, haverá dois tipos de votação. Uma será feita pelos internautas e outra pelo jurado do Estado. O regulamento e mais detalhes do concurso serão divulgados assim que começar a votação.