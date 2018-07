[galeria id=2268]

IMAGINARIUM: TEL: (11) 3023-4020 OU WWW.IMAGINARIUM.COM.BR

FNAC: AVENIDA PAULISTA, 901, BELA VISTA OU WWW.FNAC.COM.BR

PHILIPS: TEL.: (11) 2121-0203 (SÃO PAULO) E 0800-7010203 (OUTRAS REGIÕES)

AMERICANAS: WWW.AMERICANAS.COM.BR

Nem todo mundo tem facilidade para acordar. Mas amanhã pode ficar um pouco mais fácil. À meia-noite de hoje, acaba o horário brasileiro de verão. Relógios devem ser atrasados em uma hora em 11 Estados (São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e Rio Grande do Sul), além do Distrito Federal.

Para quem – mesmo sem horário de verão – não quer perder compromissos, uma boa saída é a nova geração de despertadores, que faz sucesso justamente com quem tem preguiça de sair da cama. “Se coloco celular para despertar, não escuto”, diz o empresário Ricardo Godoy, de 45 anos.

Por isso, ele comprou um despertador que parece um ovo com rodas, cujo barulho é parecido ao de um motor de carro. “Quando ele toca, escorrega para o chão e sai deslizando pelo quarto. Você precisa levantar da cama para capturá-lo e colocá-lo de volta à base. Caso contrário, não para de tocar. E o barulho é infernal.”

Ricardo deu um despertador parecido ao sobrinho da namorada, que tem 18 anos. “Era um despertador-helicóptero. O aparelho sai voando pelo quarto. Agora, ele não perde mais a hora”, diverte-se Ricardo. A Imaginarium do Shopping Villa-Lobos tem um despertador que é, na verdade, um foguete. Você programa o horário para despertar e, caso não acorde com a contagem regressiva, ele dispara. Custa R$ 99,90.

Não faltam produtos criativos no mercado. Tem relógio com formato antigo, redondo de metal, que desperta com o mugido de uma vaca. Além de rádio-relógio que projeta os horários no teto. Nos Estados Unidos, um modelo – que ainda não chegou ao mercado brasileiro – solta aromas e projeta imagens.