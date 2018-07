[galeria id=1219]

Cozinha também é lugar de grife. Versace, Christian Dior e Missoni são algumas das marcas internacionais que brilham nas passarelas da moda e desenvolvem copos, travessas, faqueiros, jogos de jantar e de chá. Mais do que uma extensão da marca, o chamado segmento casa ganha cada vez mais espaço na produção dessas empresas.

A Hermès, por exemplo, neste ano participou pela primeira vez da Semana de Design de Milão, onde lançou a linha de decoração que começa a ser comercializada na França mês que vem, para depois ganhar o mundo.

Em São Paulo, a italiana Missoni é uma das poucas grifes internacionais especializadas em roupas e acessórios com uma unidade que abriga somente os produtos desenvolvidos para casa. Fica em Moema, na zona sul.

Nesse segmento também existem multimarcas de luxo. É o caso da Grifes & Design, em São Paulo, que vende conjuntos de jantar, vasos, taças e cinzeiros de marcas como Cacharel, Dior, Valentino, Versace, Kenzo, Bulgari e Vera Wang. São 80 marcas e mais de 5 mil itens. Os preços variam de R$ 425, valor de um kit de pá de bolo e faca de pão de prata assinado por Vera Wang, a R$ 11.650, um jogo de jantar com 30 peças da Versace.

“Não é uma questão apenas da assinatura. São peças feitas de materiais nobres da melhor qualidade – porcelana, prata e cristal – e que têm estilo muito diferente do usual nessa área de cozinha”, diz Ana Maria Velloso, mulher do empresário Paulo Velloso, sócio da Companhia Melhoramentos. Ana recebe até 20 convites por semana para eventos.

“A assinatura agrega valor à peça, mas é de fato o visual diferente que mais atrai o consumidor”, diz o estilista Amir Slama, que já desenvolveu seis linhas completas para cozinha, entre elas uma de copos com estampas florais de cores fortes que fazem sucesso nos biquínis e surpreendem no vidro. O modelo Bouquet para long drinque custa R$ 9,90 (cada) na Tok&Stok.

Na mesma loja é possível encontrar também caneca com caveira, marca registrada de Alexandre Herchcovitch (R$ 19,90), e jogo americano de plástico com o formato de bolacha (R$ 11,50, a unidade), de Ronaldo Fraga. Eles estão entre os 95 artistas convidados como estilistas, arquitetos e designers, que nada têm a ver com o mundo das panelas, mas desenvolvem produtos exclusivos para a Tok&Stok.A loja investe no fast design – objetos assinados produzidos em grande escala a preço acessível.

O Espaço Santa Helena tem de tudo um pouco: de artigos que levam a assinatura de grandes maisons a peças de brasileiros conhecidos, como o jogo de chá Índio (R$ 86,90), do arquiteto Marcelo Rosenbaum. De uma cerâmica que lembra a Marajoara, tem desenhos das curvas dos rios. O arquiteto também fez jogos de café e chá com animais brasileiros que devem ser vendidos em breve na Macy’s, em Nova York.

