As lojas já começam a liquidar a coleção de inverno. Os descontos vão de 30% a 50%. Depois da primeira quinzena de julho, os preços costumam descer ainda mais. Há marcas que chegam a dar até 80% de desconto. Quem deixa para o final da temporada da remarcação paga menos, porém, tem uma variedade bem menor de artigos para escolher. Outro problema: no fim da temporada nunca as lojas oferecem a grade da numeração completa. Essa lista será atualizada até o fim de julho. Fique de olho.

MELLINA.

A grife feminina jovem dá 50%de desconto nas compras á vista e 40%, nas parceladas.Onde: Shopping Cidade Jardim – (11) 3552-4260.Quando: de 19 de junho a 31 julho. De segunda a sábado, das 10 às 22 horas. Domingos e feriados das 14 às 20 horas.

NEON, AMAPÔ E JULIANA JABOUR

As três marcas se reuniram para um bazar que acontece sábado (14 de julho) e domingo (15 de julho). Os descontos chegam a 50%. Onde: Rua Campevas, 599, Perdizes, tel.: (11) 3828-1920. Quando: até domingo, 15 de julho

DVF.

Os descontos de 50% valem para toda a coleção Resort e Spring Summer 2012.Onde: Shopping JK Iguatemi – Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 – piso térreo – (11) 3152 6979. Quando: De 1 A 31 de julho. De segunda a sexta, das 10h30 às 22h; sábado das 10h às 22h e domingo, das 14h às 20h.

FERRI COUROS.

A marca de sapatos começou a temporada de liquidação com descontos que vai de 30% a 50% de desconto. Onde: Shopping Morumbi: Av. Roque Petroni Jr, 1.089, no piso superior – Ala Nova, Loja 202 S, Brooklin – Tel.: (11) 5181-1156. Quando: A partir do dia 1º de julho até acabarem os estoques. De segunda a sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 20h.

ESPAÇO FASHION.

Grife carioca com uma moda mais descolada e jovem dá 40% de desconto em toda a coleção de inverno. Onde: Morumbi Shopping: Av. Roque Petroni Junior, 1089 – loja 234 a/s., Brooklin, tel.: (11) 5181-2334 Quando: até 23 de agosto.

VIRGEM MARIA.

Na loja acontecem vários tipos de liquidação. Os descontos são de 50% em toda coleção de inverno. Há duas araras que estão com peças de R$ 29 e outra de R$ 89. Já os vestidos longos de festa estão com descontos de R$ 25. Onde: R. Rua Túmiaru, 48, Paraíso, tel.: (11) 3052-3185 Quando: até acabar o estoque.

VR

A linha masculina e infantil está com 50% de desconto. Para ter ideia de preços bermuda collor para adulto sai por R$ 159 e calça jeans para criança, R$ 99. Onde: rua Oscar Freire, 697, Jardins, tel.: : (11) 3081-2919 ou www.vrmenswear.com.br. Quando: até 1º de agosto.

TRINITÁ

Moda feminina urbana, feita para a mulher que trabalha, baixou em 50% os preços de toda coleção. A Trinitá também possui linha de festa. Onde: R. Prof. José Benedito de Camargo, 164, Itaim Bibi, tel.: (11) 3063-1032 Quando: até 30 de julho.

ALCAÇUZ

A grife fashion feminina baixou os preços pela metade. Vale também dar uma olhada no subsolo da marca, onde funciona a marca mais jovem do grupo, a Wonder. Onde: Alameda Lorena, 1.721, Jardins; tel.: (11) 3062-6761 Quando: até 8 de agosto.

ESENCIAL

Multimarca de moda e design, tem produtos bem descolados para a casa como colchas, almofadas, e até guarda-sol tailandês. Os descontos chega a 80%. Onde: Rua Araçari, 246, Itaim Bibi; tel.: (11)3168-5601. Quando: até 4 de agosto.

MICASA

Grande loja de móveis e objetos de design para a decoração tem marcas importadas e nacionais. Dono do negócio, Houssein Jarouche procura reunir no espaço grifes consagradas e também de artistas que começam a despontar no cenário do design, seja nacional ou internacional. A loja promove o Black Sale, uma liquidação com 50% de desconto. São 500 itens em promoção. Onde: Rua Estados Unidos, 2.109, Jardins; tel.: (11) 3088-1238. Quando: até 14 de julho.

SERGIO K.

A marca oferece descontos de até 70% nas peças da coleção. Uma camisa social masculina de algodão egípcio sai, por exemplo, de R$ 298 por R$ 129. Onde: Rua Oscar Freire, 1.143, Jardins; tel.: (11) 30831789. Quando: até 10 de agosto.