Depois dos quiosques em shoppings, surgem os clubes de assinatura que selecionam e entregam cervejas do mundo todo

Até para o consumidor mais leigo no assunto ficou fácil mergulhar no mundo das cervejas especiais. Se antes era preciso procurar onde comprar, agora o produto está mais à mão. Nos últimos dois anos, quiosques com cervejas importadas e nacionais começaram a se espalhar pelos principais shoppings de São Paulo. Já existem empórios que organizam jantares harmonizados com a bebida. E, mais recentemente, surgiram clubes de assinatura, que entregam o produto em casa.

“As garrafas são despachadas com fichas informativas sobre os rótulos que seguem no kit”, explica a beer sommelier Kathia Zanatta, que há dois meses abriu o Clubeer em sociedade com a amiga Cristiana Ficoni Bratt. “Damos até algumas dicas de harmonização.”

Trata-se de uma assinatura mensal, que dá direito a um pacote de quatro garrafas, envoltas em papel de seda preto, e acomodadas em uma resistente caixa de presente. No site há quatro opções de assinatura, que vão de R$ 50 a R$ 105. Os preços variam de acordo com o tipo de cerveja. As mais baratas são nacionais. “O Brasil tem ótimas cervejas especiais, pouco conhecidas pelas maioria das pessoas. É o caso da mineira Wäls Trippel, que tem notas cítricas, e a curitibana Way, que é nova no mercado ”, diz Kathia.

Outro clube é o Have a Nice Beer, que envia uma revista junto com o kit. A cada mês, são selecionadas duas das melhores cervejas do mundo. O assinante recebe quatro garrafas, duas de cada rótulo. No pacote deste mês, por exemplo, são duas Rogue Dead Guy, cerveja americana de coloração escura com toque de caramelo, e duas Rogue Juniper, com cor de açafrão e aroma floral, por R$ 65,90.

Um bom termômetro da expansão desse mercado são os quiosques de cervejas especiais da Mr. Beer. A primeira loja foi aberta há dois anos no Shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Hoje, a rede tem 22 lojas – três fora de shoppings. “Vou abrir mais seis neste ano”, diz Rodolfo Alves, de 30 anos, fundador da Mr. Beer.

Quem gosta de beliscar enquanto bebe, a dica é o Empório Alto dos Pinheiros, onde a garrafa, mesmo servida na mesa, sai pelo preço de loja.

Uma opção mais sofisticada é o restaurante do Empório Santa Maria, que organiza em fevereiro jantares harmonizados com cervejas especiais.

ONDE:

MR. BEER:

RUA PADRE ANTONIO, 802, BROOKLIN. TEL.: (11) 3297-0006. MAIS

ENDEREÇOS NO mrbeercervejas.com.br

HAVE A NICE BEER:

www.haveanicebeer.com.br

EMPÓRIO ALTO DOS PINHEIROS:

RUA VUPABUSSU, 305, PINHEIROS. TEL.: (11) 3031-4328

CLUBEER:

www.clubeer.com.br

EMPÓRIO SANTA MARIA:

AVENIDA CIDADE JARDIM, 790. TEL.: (11) 3706-5211