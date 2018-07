É o laço que dá o arremate em qualquer presente. Não importa o quanto seja bonita a embalagem, se o laço não for bem feito, a impressão é de desleixo. “Por outro lado, um laço bem dado tem dá um up grade em qualquer pacote”, diz Elisa Proença, gerente da Papelaria Universitária, que deixa aqui as dicas de como fazer o laço perfeito. Já separe o material que será necessário: tesoura, 3 m de fita de cetim larga, e 20 cm de um fitilho da mesma cor.

[galeria id=5433]