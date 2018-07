Já dá para decorar a casa sem sair de casa. Novos sites especializados oferecem ambientes planejados por profissionais conhecidos, como Fernanda Marques, Guto Requena e Gustavo Calazans, entre outros. Neles, todos os objetos estão à venda. E, para comprá-los, basta clicar, pagar e esperar a entrega. É a chamada “decoração express”.

“Percebi que nem sempre as minhas clientes estavam dispostas a contratar um arquiteto para fazer mudanças pontuais. Daí, sem abrir o jogo, elas ligavam e iam pedindo dicas ”, diz a design de interiores Liana Martineli, de 37 anos. “Achei que criar uma loja online que oferecesse uma espécie de consultoria teria um público certo.”

Foi assim que, há dois meses, ela criou o Dali Casa, que reúne projetos de decoração para todos os ambientes de uma residência, como se fosse revista. Quem clica em quartos, por exemplo, encontra cinco opções, que vão do estilo vintage ao contemporâneo. Tudo o que está no quarto – do porta-retrato, de R$ 50, à poltrona Swan, de R$ 2.667 – pode ser comprado. Ali estão reunidos objetos de várias marcas, alguns importados.

“Ambientar os objetos é uma forma de fazer o cliente entender como combinar as peças”, diz a arquiteta Fernanda Marques, que há um ano abriu o www.sdonline.com.br. “Toda semana alimento o site com projetos executados com temas diferentes. Com 20 anos de experiência no mercado, Fernanda seleciona os temas de acordo com as dúvidas mais comuns de seus clientes. Entre eles, os móveis planejados ideais para espaços pequenos, como um nicho para livros no espaço livre sob uma cama, e o uso de adesivos para valorizar e realçar paredes.

Varanda. “Ver a peça harmonizada em um cenário bonito e planejado por um profissional conhecido ajuda muito na hora da escolha da peça. A compra fica mais rápida e prática. Não tenho tempo para sair às compras”, diz Thais Porto, de 26 anos, profissional da área financeira, que virou adepta da decoração express. “Boa parte dos objetos da minha casa foi comprada em sites desse tipo.” A varanda de seu apartamento no Itaim-Bibi, na zona sul, por exemplo, foi montada com alguns acessos ao site do Dali Casa.

A Casa de Valentina segue uma linha parecida, mas reúne 90 arquitetos conhecidos, que dão consultoria para o site. Alguns deixam fotos de projetos, outros respondem dúvidas. No site, ainda há fotos de publicações internacionais de design. Para todos os ambientes, há dicas de onde comprar objetos iguais ou semelhantes. O site tem parceria com 80 lojas e apresenta um bom mix de produtos. Nos últimos 30 dias, recebeu 244 mil acessos únicos.

Especializada em sofás e poltronas, a segue um caminho bem parecido, mas se restringe à venda de seus produtos. O cliente pode escolher os tecidos para a forração e, em alguns casos, fazer encomendas sob medida.

AS DÚVIDAS MAIS POSTADAS NO SITE DE DECORAÇÃO A CASA DE VALENTINA…..

e as respostas enviadas por Lucila Zahran Turqueto, organizadora do site

1) Como usar cores e estampas nos objetos de decoração

LZT: Apesar da tentação, não caia no erro de escolher 1 única cor e para usar nas almofadas, cúpulas, quadros, mantas e objetos. O resultado final tende a ficar pouco charmoso. Procure sempre mesclar ao menos 3 tons, sendo 2 neutros e 1 mais marcante.Alguns exemplos, misture

branco, fendi e verde, ou branco, bege e azul, ou branco, cinza e amarelo.

Se quiser ainda colocar um pouco de estampa nessa mistura, melhor ainda. Escolha até 2 desenhos que tenham predominância forte de algum desses 2 tons e vá em frente.

2) Como arrumar espaços pequenos (esse tema é sempre um sucesso)?

LZT: Definida a prioridade. O que é prioridade? Um super sofá confortável para ver TV, uma mesa de jantar que comporte 6 pessoas ou um home office na sala? Abdique da mesa de centro em prol de um sofá mais profundo, por exemplo. Mesinhas laterais, buffet, aparador e mesas de centro podem ser substituídos por móveis polivalentes que circulam por diversos ambientes da casa. Então tenha em mente o seguinte: a composição clássica de uma sala não é obrigação, pelo contrário, as casas mais bacanas são aquelas que espelham a realidade das pessoas que vivem no espaço e não as que obedecem regras. Então, não se preocupe em lotar sua casa com vários pequenos móveis, invista nas peças do tamanho ideal para o seu conforto.

3.Como dar uma outra cara a móveis e objetos usados?

LZT:A sobreposição de tapetes de estilos e épocas diversas é uma possibilidade bem atual e que possibilita usar peças antigas e de família.Tenha em mente o tão comentado “high low”. Talheres de prata e sousplat de palha, uma cômoda garimpada no centro com um abajur de murano, desenhos dos filhos e obras de arte emolduradas. Hoje essas misturas não são só bem vindas mas fazem parte da história da casa.

Outra dica: estampas disfarçam muita coisa. Um papel de parede interessante, uma poltrona com um estofado bem moderno ou um mix de almofadas coloridas e estampadas é capaz de atrair o olhar e nos fazer esquecer de pormenores na decoração.