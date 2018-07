Decorador, ceramista, colecionador de antiguidades e proprietário de lojas nos Estados Unidos, o americano Jonathan Adler tem um livro incrível chamado My Prescriptions for Anti-Depressive Living. Na obra, que enfatiza a valorização dos gostos pessoais e das preferências dos moradores, fica evidente como sua decoração divertida e colorida aposta no bom humor para trazer ventos novos à casa e, por que não?, à vida. Quem busca um exemplo da produção do moço aqui no Brasil pode baixar na Coisas da Doris, no número 834 da Alameda Ministro Rocha Aevedo, no bairro paulistano dos Jardins. Ali, a proprietária, Doris Sochaczewski, que de tempos em tempos faz andanças pelo mundo em busca de novidades, tem peças divertidas do autor. É o caso desses porta-flores em forma de banana, nas versões preta e branca.



Porta-flores de Adler, na Coisas da Doris