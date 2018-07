Chad Oppenheim

Professor de Arquitetura na Flórida University, o arquiteto americano Chad Oppenheim desembarca esta semana, em São Paulo, para participar do evento Gabriel In Design, que começa amanhã. Soluções com foco sutentável são a especialidade do profissional, autor de hospitais e escritórios, mas também residências. Entre outros compromissos, Oppenheim apresentará, aqui, projetos de sustentabilidade para o Banco Santander.