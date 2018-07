Um blog bem legal sobre o universo D&D chama-se Lá em Casa, produzido por Simone Quintas, diretora de redação da revista Casa e Jardim. Segundo o perfil a respeito dela encontrado na página, Simone está mais caseira do que nunca. Há 12 anos em Casa e Jardim, pesquisa o setor, acompanha as novidades, sabe de tudo em decoração. Tem um olhar arrojado e bem-humorado. Mas está curtindo mesmo é sua casa, que, ela acha, nunca ficará pronta. “Se ficar, é porque já está na hora de eu me mudar”, diz. Visite! O link é este: http://colunas.casaejardim.globo.com/laemcasa/