A cidade francesa Saint-Étienne é o tema de Saint-Étienne, Cidade do Design, mostra inédita no Brasil sobre design, tecnologia e sustentabilidade, que faz parte das comemorações oficiais do Ano da França no Brasil. A exposição ficará em cartaz até 23 de agosto no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Depois, segue para o Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo. É a primeira vez que as obras da Bienal Internacional do Design daquela cidade, que faz dez anos em 2009, são expostas fora da França.