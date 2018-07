Nova Punto e filo na Consolação

A Punto e Filo está com nova loja no número 3031 da Rua da Consolação, em São Paulo. O lugar é amplo e claro. Ideal para contrastar com os tapetes de náilon criados pelo designer Alfredo de Oliveira, que na nova coleção explora os temas vintage, oriental, toy art e artesanato brasileiro. Entre os modelos há 69 opções de cores, o que permite dar aquela personalizada na peça. Passa lá!