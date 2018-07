Tetris House, do Studio Plasma

Olha só que legal a arquitetura dessa casa em San Candido, na Itália. Chamado Tetris House, o projeto é assinado pelo inglês Plasma Studio, fundado por Eva Castro e Holger Kehne em Londres, no ano de 1999. Segundo o site do escritório, que vale a pena conhecer, a dupla logo ganhou reconhecimento por conta de suas residências e seus prédios comerciais inovadores. A foto ilustra a seção Houses We Love, da revista Dwell, na edição de setembro de 2008. É uma publicação esperta para quem curte contemporaneidade.