De 5 a 7 de outubro, sempre às 20h30, rola o 1º Leilão de Arte, Antiguidades e Colecionismo da Associação de Antiquários do Estado de São Paulo. Será no Espaço Cultural B’Nai B’Rith, no Jardim Paulista, em São Paulo. A entidade é a mesma que organiza a Feira de Antiguidades do Masp. As peças estarão expostas no local de 2 a 4 de outubro, das 10 às 22 horas. A versão virtual do catálogo está no site www.aaesp.art.br. Cerca de 150 obras serão negociadas a cada noite pelo leiloeiro Emerson Curi.