The City Farm Rings

Garotas vão adorar – e meninos muderrrnos também… Os anéis de acrílico colorido cortados a laser pela designer anglo-chinesa Wai-Lian podem fazer a cabeça – e as mãos – de quem curte o lúdico. Há duas coleções, cada qual com um ícone mais fofo do que o outro. A primeira revisita o universo de uma fazenda, com suas vegetações e animais típicos. A segunda bebe da fonte do que a autora chama de floresta encantada. Ao usar dois ou mais exemplares, dá para montar pequenos cenários nos dedos. A novidade está à venda na Grampo Design, de Belo Horizonte, por R$ 15 cada peça. O endereço despacha para todo o Brasil. Vai nessa?