É moderno fazer festa junina. Ao menos é o que propõe o Estúdio Glória, pop up store de móveis e objetos de decoração das décadas de 20 a 80. No endereço descolado vai rolar um “arraiá” no próximo domingo, dia 28. A casa-loja, em Cotia, terá decoração temática e oferecerá comidinhas típicas, como sanduíche de pernil, cachorro-quente, milho cozido e doces caseiros, entre outros, no restaurante do lugar. O preço por pessoa é R$ 35, exceto bebidas. Crianças pagam meia entrada. Um bingo beneficente arrecadará fundos para a Instituição Joana D’Arc, com o valor arrecadado na venda das cartelas, ao preço de R$ 2 cada uma. Além de prendas, serão sorteados jantar no restaurante Jacaré Grill, corte de cabelo no salão Diva e kits da Lorenzetti. Se quiser, dê uma passada lá. O Estúdio Glória fica na Rua dos Engenheiros, 410.