Houssein Jarouche, da Micasa, não para. Agora o empresário e designer está promovendo um concurso de design, batizado de DesignBr, cujas inscrições vão até 30 de novembro. É uma parceria com o Istituto Europeo di Design.

Com a tarefa de criar peças de mobiliário que reflitam sobre a cultura contemporânea e reforcem a identidade nacional, podem participar estudantes ou profissionais formados em Design de Produto, Arquitetura, Design de Interiores, Design de Moda, Design Gráfico e Técnico Moveleiro, entre outros cursos.

Os três primeiros colocados terão seus trabalhos produzidos e vendidos com exclusividade pela Micasa, com direito aos royalties da venda, além de ganhar quota para gastar na loja. O primeiro lugar leva ainda uma viagem para o centro de design da Vitra, na Suíça.

Interessado? Então é só preencher a ficha de inscrição e fazer o upload de seus trabalhos no site da Micasa (www.micasa.com.br/design.br).

A divulgação dos projetos selecionados será em 8 de dezembro. Os finalistas terão até 20 de fevereiro do ano que vem para desenvolver os protótipos. No dia 27 de fevereiro, sai o resultado final.

Marcio Kogan, Marcelo Rosenbaum, Guto Requena, Fernando e Humberto Campana, Taissa Buesco e o próprio Jarouche integram o júri – que levará em conta criatividade, inovação, desenho, funcionalidade, sustentabilidade, materiais e técnicas empregadas.