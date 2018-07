Sofá com tecido de Adriana Barra

Com esse título, a Micasa, loja paulistana especializada em mobiliário e objetos de design, faz sua liquidação, que se estende até 13 de dezembro. É possível comprar produtos com descontos que variam de 20% a 70%. Quer exemplos? A cadeira de laca branca, criada por Zanini de Zanine, passou de R$ 1.363 para R$ 680. Já o sofá com design da Micasa e revestimento de tecido da estilista Adriana Barra sai por R$ 14.520. Antes, custava R$ 24.155. Os valores podem ser parcelados em até três vezes sem juros.