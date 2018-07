Waldella, de David Batchelor

Abriu ontem e vai até o dia 26 a exposição Luz, na Wall Lamps da Gabriel. A pedido da proprietária da loja, Mônica Ferro, o curador napolitano Jacopo Crivelli Visconti – responsável pelo pavilhão brasileiro na Bienal de Veneza e atual curador da Fundação Bienal de São Paulo – selecionou obras que empregassem a luz como matéria-prima. É o caso do trabalho do escocês David Batchelor,exibido acima. Há ainda obras de Albano Afonso, Eder Santos, Márcia Xavier, Milton Marques, Regina Silveira e dos coletivos AVAF e AVPD. O evento é uma parceria com as galerias Luciana Britto, Leme e Triângulo.