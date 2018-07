Home Pan, de Sergio Fahrer

Até dia 20 a Meccane, loja que comercializa as criações do designer Sergio Fahrer, organiza venda especial de peças de pronta-entrega. O endereço dá descontos que variam de 10% a 60% para os itens selecionados. De alumínio de aviação com pintura automotiva, cortes de flores e tampo de recouro, o Home Pan é um exemplo. O móvel, que pode ser usado como mesa ou aparador, agora sai por R$ 1.960. Antes, custava R$ 3.260. O pagamento é à vista.