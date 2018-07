Sergio Rodrigues na poltrona Chifruda

VÍDEO CLUBE

O site Coolhunting exibe uma entrevista com o designer e arquiteto brasileiro Sergio Rodrigues em Nova York. A razão é a reedição da poltrona Chifruda. Além dela, que custaria cerca de US$ 20 mil, outros móveis e protótipos assinados por Sergio estão expostos na Galeria Espasso, na cidade americana. Com seu humor característico, o profissional veterano diz que, quando se senta na tal poltrona, sente-se como um paxá… Acompanhe a seguir.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/fVvKO2HVfDU” width=”560″ height=”340″ wmode=”transparent” /]