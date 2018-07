A empresária Miriam Penteado Kuhlmann teve um clique há 16 anos. Foi quando resolveu abrir a Antik, pioneira em perfumes para ambiente no Brasil. “Percebi essa tendência”, conta ela, que acaba de lançar a linha Exotik. A novidade traz um difusor de aroma que expande o perfume no ambiente por meio da absorção da tampa esculpida em gesso. Há ainda spray, incenso e elefante porta-potpourri. As notas olfativas são de especiarias, madeiras, patchouli e âmbar, com um toque fougère. “Embora haja certo viés no mercado internacional de usar especiarias, existe, no Brasil, maior aceitação de produtos com notas frescas, como as cítricas”, explica ela, para quem a valorização do natural continua forte. Um tempo depois de investir na Antik, Miriam abriu as portas da La Façon, de produtos para o corpo. Hoje as duas marcas são comercializadas nas lojas La Façon da Rua Bela Cintra, no bairro paulistano dos Jardins, e do Shopping Iguatemi de Campinas, além de multimarcas espalhadas pelo Brasil, totalizando cerca de 600 pontos de venda. A empresa ainda fabrica produtos sob medida para outras marcas, como Tok&Stok.



A Flor de Aroma, da linha Exotik, custa R$ 68