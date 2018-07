Vasos em série da loja

A Futon & Home é uma loja que tem móveis e objetos de pegada oriental, mas não só. O auto-serviço revela produtos bem bacanas, como louças, talheres e acessórios. No geral, o preço costuma ser justo. Agora há uma unidade na zona leste, no Shopping Anália Franco. O espaço de 320 m2, com mezanino e pé-direito de 6,5 metros, está todo ambientado pelo designer de interiores Bruno Carvalho.