Decoração de Neza Cesar para o Maximídia

Neza Cesar parece ter se esmerado para compor a cenografia do palco e da sala de coordenação do Maximídia, evento de marketing e comunicação que rola de hoje a quinta-feira no Sheraton São Paulo WTC Hotel, no bairro do Brooklin. O registro visual proposto pela decoradora não podia ser mais atual, com uma mistura de referências como o vintage, o antigo e o design, tudo somado a boas doses de cor. Para se ter ideia, o piso foi digitalizado a partir de uma imagem de capitonê. “Me inspirei no filme Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen”, conta a profissional.