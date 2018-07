O sofá Strips

Ainda dá para aproveitar a Feira do Design da Forma – que vai até sábado – e comprar a preços mais baixos. Todo mundo gosta disso, não é? Peças atuais e clássicos do design do século 20 têm desconto de até 70% no novo showroom paulistano, um casarão no número 100 da Rua Colômbia, ainda em reforma. A promoção se estende ao outlet e às lojas do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Um ícone da marca é o sofá Strips, criado em 1972 pela designer italiana Cini Boeri, que expressa bem a ideia de conforto e liberdade. Durante a feira, o de dois lugares, revestido com tecido seridó, por exemplo, está à venda por R$ 3.132,80. O preço normal é R$ 4.895. É possível parcelar o pagamento em até 12 vezes. Mas as ofertas são limitadas.