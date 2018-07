A mesa chama-se Carbono 43

Sabe o jogo Tetris? Essa mesa lembra o desenho formado pelas peças dele. Os bloco com os elementos de linhas retas, de jequitibá, fica sobre uma base de madeira laqueada. O grande barato é explorar os nichos, dispondo em cada um deles de livros a objetos de decoração. Cada canto é uma história. Criação do designer Rodrigo Ferreira para a Carbono, second label da Decameron. Preço? R$ 4.424.