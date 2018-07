Poltrona de Pedro Peña

Amanhã abre a Arrivato, nova loja de Cecila Dale, com pegada mais contemporânea. A empresária, que começou a incluir no mix do produtos das lojas que levam seu nome peças de linhas retas e mais conceituais, logo percebeu que havia uma espécie de dicotomia visual no conjunto. O que fazer? “Como a aceitação das novidades foi boa, achei que poderia investir num novo negócio”, explica. Ambientado por Zize Zink e Marco Aurélio Viterbo, o endereço – o número 561 da Rua Dr. Mello Alves – comercializará, por exemplo, peças de linhas retas do designer espanhol Pedro Peña, da região da Costa do Sol. É o caso da poltrona Detroit, exibida aqui, com estrutura de ferro perfurado e estofado com acabamento de linho branco.O preço é sob consulta.